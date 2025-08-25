Сможет ли ступинская дачница повторить мировой рекорд в 7,7 кг?

Жительница подмосковного Ступино Алина Романова достигла значительного успеха в садоводстве, вырастив томат-гигант массой 1,69 килограмма. Свой урожайный результат она официально зафиксировала в международном реестре, где аграрии со всего мира соревнуются в культивации овощей-гигантов, сообщил REGIONS.

Как сообщила сама Романова, хотя этот показатель не стал ее личным рекордом, она довольна достигнутым результатом. Для сравнения, текущий мировой рекорд в данной категории принадлежит садоводу Дэну Сазерленду, представившему томат весом 7,7 килограмма. По словам российской огородницы, этот пример демонстрирует высоту, к которой можно стремиться в селекционной работе.

«Личный рекорд не перебила, но весом вполне довольна. А еще довольна, что попала в международный зачет», — поделилась Алина Романова на своей странице в соцсетях.

Алина Романова поделилась, что ее первый опыт выращивания крупноплодных томатов несколько лет назад завершился получением экземпляра массой около одного килограмма. Для достижения таких результатов обычно используются специальные сорта, в частности «Доминго», а также применяется методика открытого опыления растений.

Помимо томатов-гигантов, ступинская дачница в текущем сезоне культивирует и другие овощи нестандартных размеров. В их числе — тыквы весом в несколько сотен килограммов, луковицы, сопоставимые по размеру с футбольным мячом, подсолнухи, превышающие человеческий рост примерно в два раза, и морковь необычно большой длины.

Ранее сообщалось, что гигантские помидоры вырастил на даче глава Талдомского округа.