«Это вам не импорт!»: гигантские помидоры вырастил на даче глава Талдомского округа

По информации издания, глава подмосковного округа не скрывает своей любви к дачным работам. Об этом он неоднократно рассказывал в своем телеграм-канале. Многодетный отец любит не только выращивать различные растения, но и проводить время вместе с семьей. Родные не только ухаживают за высаженными растениями, но и отдыхают на природе. Такое время провождения позволяет главе муниципалитета отдыхать душой на выходных, чтобы с рабочей недели активно решать различные вопросы.

По данным издания, август — время, когда жители Подмосковья начинают сбор плодов и готовят участки к следующему сезону. Они подводят итоги работы. Глава Крупенин не стал исключением. Он рассказал, что особенно рад богатому урожаю помидоров. Глава предложил дачникам делиться своим урожаем в комментариях.

«В этом году полная теплица помидоров, гиганты! Все помидоры отличные, это вам не импорт!» — написал руководитель муниципалитета в своем ТГ канале.

Глава опубликовал фото помидоров. Плоды практически не помещаются в ладошку. Одна из подписчиц показала свой урожай: большой помидор с указанием веса, огурцы и перцы.

Ранее сообщалось, что гигантовод из Подмосковья побил собственный прошлогодний рекорд.