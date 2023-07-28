Сначала домогался, потом бросался камнями: В Тюмени произошел скандальный инцидент

Megatyumen.ru пишет об инциденте, который произошел в городе Тюмень в четверг, 27 июля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения приставал к несовершеннолетним девочкам, которые гуляли во дворе дома. Этим он не ограничился.

Очевидец происшедшего рассказал о случившемся на странице социальной сети. К школьницам подошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения с интимными намерениями. Он расстегнул штаны и демонстрировал половые органы. Подростки были возмущены и настаивали, чтобы мужчина прекратил эти действия и отошел от них. Очевидец уверен, что видел, как дебошир успел коснуться груди одной из девушек. После словесной перепалки навязчивый прохожий немного отошел в сторону от компании, но хватал камни и бросал в подростков.

Правоохранительным органам передали данные об инциденте. В настоящее время устанавливают личность мужчины. Ранее в Тюмени произошел еще более скандальный случай. Рецидивист обманным путем заманил 16-летнего подростка в номер отеля, где изнасиловал юношу. Мама мальчика пыталась попасть в отель, но ее не впустили, уверяя, что несовершеннолетних здесь нет. Оказалось, что сотрудники не проверили документы у юноши, а рецидивист ввел в заблуждение о возрасте гостя.