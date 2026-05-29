Сначала пнул по бедру, затем ударил в спину: видео избиения школьницы появилось в Сети

В одной из школ произошел жестокий инцидент, который попал на видео. Как сообщают очевидцы, в здании учебного заведения молодой человек сначала сильно пнул девочку по бедру, а затем нанес удар в спину. От этого школьница упала на пол, но парень продолжил ее пинать, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации пользователей Сети, во время конфликта вокруг стояли другие ученики. По словам свидетелей, никто из них не заступился за пострадавшую. Видеозапись случившегося была выложена в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.

В Сети утверждают, что инцидент произошел в одной из школ Кемерова. В Министерстве образования Кузбасса редакции «Сибдепо» опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что инцидент в школе Кемерова не происходил. Город, в котором сняли видео, на данный момент не установлен.

«Это не в Кузбассе», — «Сибдепо» прокомментировали информацию в министерстве образования.

