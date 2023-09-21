Сербский снайпер-волонтер Деян Берич посетил Ижевск в честь празднования Дня Оружейника, сообщает udm-info.ru . В ходе визита сделал много заявлений, которые связаны с СВО.

«Нацизм — это самое худшее, если ты выбираешь нацизм, нет ничего хуже», - заявляет Деян Берич

Спикер рассказал, что сербский народ благодарен России за то, что страна всегда оказывала поддержку. Теперь, когда РФ не чувствует себя в безопасности из-за действий Украины, сербы приезжают добровольцами в зону СВО. Снайпер-волонтер рассказал, какие причины побуждают россиян выступать добровольцами – долг перед родиной или желание заработать денег. По его мнению некоторым мужчинам категорически запрещено отправляться в зону СВО.

«Самое страшное, когда на войну приходят те, которые в жизни ничего не делали. Образно говоря, дома они боялись, что их мама наругает, а берут в руки оружие и чувствуют себя выше других. Таких мало, но они очень опасны. Война вытягивает из человека или все хорошее, что в нем есть, либо все плохое. Но ни один человек еще не вернулся с войны таким, каким он на нее пошел», - отметил сербский снайпер-волонтер Деян Берич

В зоне СВО боевые задачи выполняют не только сербы, но также хорваты и югославы. Вскоре прибудут граждане Чехии. Сам Деян Берич уже пять раз получал ранения разной степени. Был контужен восемь.

«Солдат должен обязательно верить в то, за что он воюет. Верить, значит знать. Сила не только в оружии, она в самом человеке. Нельзя идти на войну безрассудно», - считает волонтер Деян Берич

Деян Берич уделил особе внимание тому, какую помощь ожидают бойцы в зоне СВО в преддверии наступления холодов: тремобелье, носки, автомобили. Магически на военных действуют детские письма.

«Я видел, как здоровые мужики с бородами читают их и плачут. Потому что у них дома тоже дети. Это трогает и дает силы. Дети маленькие, они пишут искренне, то, что думают. Бойцам очень важно не чувствовать себя брошенными обществом», - рассказал доброволец

Сербский снайпер рассказал о том, как важно военным СВО получать дроны. В среднем потери личного состава одной бригады могут уменьшиться на 30-40%, если у бойцов в большом количестве будут дроны.

«Украинцы это поняли, у них очень много дронов», - говорит Деян Берич

Спикер призвал жителей Ижевска приобретать дроны и передавать военным в зону СВО. Боец также рассказал о причинах спецоперации. Он отметил, что часто агрессию проявляют именно местные жители Украины. Если им попадается военный РФ, они издеваются на ним. Украинские нацисты особенно наносят вред местному населению собственной страны. Когда армия РФ освобождала некоторые города, то узнала много ужасных историй от людей.