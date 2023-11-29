Снег и медведи: Губернатор Югры рассказала причины увеличения турпотока в 2023 году

Горы позволили в Югре развивать экстремальный туризм. В республике есть удивительная гора Неройка, уникальность которой в исполнении желаний. Туристы рассказывают, что их мечты, действительно, сбылись.

Большой популярностью пользуется этнотуризм и экотуризм. Югра - это та часть России, где все, как в сказке: снег, медведи и уникальная природа. Турпоток в Югру в нынешнем году вырос на 25% по сравнению с прошлогодними данными. В республике делают все, чтобы создавать комфортные условия проживания. Губернатор уверена, что посетив Югру, можно понять силу России и влюбиться в нее.

Республика, как и другие регионы РФ, представила свою экспозицию на выставке в Москве. Символично был выбран такой слоган:

«Увидеть Югру – влюбиться в Россию»

23 ноября в рамках выставки на ВДНХ посетителей угощали национальными блюдами и демонстрировали народные обычаи. Туризм - не единственная отрасль, которая успешно развивается в республике.

«В Югре огромное внимание также уделяется развитию цифровых и информационных технологий. Студент Нефтеюганского политехнического конкурса Эльнур Гулиев разработал мобильное приложение и стал призером регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы 2023». В перспективе в регионе откроют дата-центр для хранения информации различных госучреждений России.», - пишет muksun.fm.

Югра помогает в восстановлении Макеевки - город, который находится в ДНР. Дети из республики приезжают отдыхать в Югру. Администрация Югры выделяет деньги для открытия МФЦ и строительства спортивных площадок, реконструкции жилых домов. Макеевчане получают гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья предоставили возможность проголосовать за стенд региона на международной выставке-форуме «Россия».