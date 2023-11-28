Жители Подмосковья могут проголосовать за стенд региона на выставке-форуме «Россия»

Жители Подмосковья могут проголосовать за стенд региона на международной выставке-форуме «Россия». Сделать это можно на официальном сайте мероприятия .

Выставка открылась в начале этого месяца и будет работать до весны 2024-го на ВДНХ. В экспозиции представлены все регионы страны. Стенд Подмосковья расположен в 75-м павильоне. Он полностью цифровой и мультимедийный.

На стенде доступна интерактивная игра-стратегия, построенная на принципах работы ЦУР Подмосковья и «Добродела». Еще одна локация — три двери, ведущие к видеокапсулам. Кроме того, на стенде установлен тачстол с интерактивной картой Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей посетить выставку.