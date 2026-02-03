«Снег работает как абсорбент»: забытый бабушкин метод снова в моде у жителей Подмосковья

Жители подмосковного Реутова возродили старинный зимний обычай, организовав массовую чистку ковров на свежем снегу. Во двор жилого комплекса на улице Молодежной горожане вынесли ковровые покрытия, дорожки и паласы самых разных размеров и цветов, сообщил REGIONS.

Как поясняют участники этой необычной акции, снег служит не только экологичным, но и весьма действенным чистящим средством. Ледяные кристаллы работают как натуральный абсорбент, впитывая пыль из ворса, а низкая температура эффективно уничтожает бактерии и микроорганизмы. Многие делились воспоминаниями о том, что таким же способом домашние ковры чистили еще их бабушки и дедушки.

По словам одной из участниц, это событие стало не только полезным делом, но и поводом для общения. Соседи, совместно выбивая пыль, успели познакомиться и пообщаться, сплотившись во время общей работы на морозном воздухе.

«Это не просто уборка — это целый ритуал. Когда приносишь ковер обратно в квартиру, он пахнет не просто чистотой, а именно морозной зимней свежестью — будто приносишь в дом кусочек зимы, скрипучего снега и морозного воздуха. Настроение сразу меняется», — рассказала REGIONS жительница дома Анастасия.

Ранее сообщалось, что в Электростали пользуются спросом топоры, которым практически 70 лет.