Советский ГОСТ против современного рынка: почему старые топоры из Электростали считают надежнее новых

На интернет-площадках в подмосковной Электростали заметно выросло количество объявлений о продаже предметов советского быта. Особый интерес вызывают лоты со старыми топорами, которые охотно раскупают владельцы частных домов и дачники, сообщил REGIONS.

Инженер из Электростали Леонид Пичугин рассказал, в чем заключается преимущество инструментов советской эпохи перед современными. Комментируя одно из предложений о продаже набора из 17 топоров, специалист отметил, что в СССР ручной инструмент производили в строгом соответствии с ГОСТами.

По словам эксперта, государственные стандарты детально регулировали форму лезвия, вес и марку стали, что гарантировало высокое качество и долговечность. Благодаря этому многие топоры того времени остаются полностью рабочими даже спустя полвека.

Среди предложений особенно много изделий Златоустовского инструментального комбината (ЗИК), которые до сих пор считаются классикой и образцом советского инструментального производства. Например, один из продавцов предлагает целую коллекцию за 5,5 тыс. руб. По мнению эксперта, это разумная цена за набор качественного инструмента, который может прослужить еще несколько десятилетий.

«Мне радостно, что люди ценят раритетные инструменты, обновляют их, дают вторую жизнь. Бережный подход к нашему наследию самый правильный, в быту топоры не поведут», — высказал мнение Леонид Пичугин.

