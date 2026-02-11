Сфотографируй, вызови врача, позвони в полицию: пошаговая схема взыскания денег с УК за падение в гололед
Фото: [Медиасток.рф]
В ГЖИ Кузбасса проинформировали, что пострадавшие имеют право требовать компенсацию за травмы, полученные вследствие падения на придомовых территориях во время гололеда, сообщил VSE42.Ru.
По данным ГЖИ, россиянам рекомендовано требовать компенсацию, если падение произошло на придомовой территории. Причиной травмы может стать не только наледь, но и опасные сосульки. В первую очередь рекомендовано сфотографировать или снять на видео место падения. Фиксация поможет доказать факт некачественной уборки. К фото и видео важно отнестись внимательно: на снимках должны быть видны номер дома или подъезд.
В ГЖИ советуют обратиться за медицинской помощью. Специалист документально зафиксирует полученную травму и назначит курс лечения. Следующий шаг — информирование о проблеме сотрудников правоохранительных органов. Полиция поможет зафиксировать факт падения. В случае необходимости сотрудники могут воспользоваться камерами видеонаблюдения.
В ГЖИ отметили, что на основании полученных документов гражданин вправе составить досудебную претензию. Документы передают управляющей компании. Сумма компенсации в первую очередь зависит от средств, потраченных на лечение.
«Если УО проигнорировала претензию или отказала, подавайте иск в районный суд по месту жительства. К иску приложите все документы, собранные на предыдущих этапах», — объяснили в ГЖИ.
