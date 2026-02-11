Сфотографируй, вызови врача, позвони в полицию: пошаговая схема взыскания денег с УК за падение в гололед

В ГЖИ Кузбасса проинформировали, что пострадавшие имеют право требовать компенсацию за травмы, полученные вследствие падения на придомовых территориях во время гололеда, сообщил VSE42.Ru .

По данным ГЖИ, россиянам рекомендовано требовать компенсацию, если падение произошло на придомовой территории. Причиной травмы может стать не только наледь, но и опасные сосульки. В первую очередь рекомендовано сфотографировать или снять на видео место падения. Фиксация поможет доказать факт некачественной уборки. К фото и видео важно отнестись внимательно: на снимках должны быть видны номер дома или подъезд.

В ГЖИ советуют обратиться за медицинской помощью. Специалист документально зафиксирует полученную травму и назначит курс лечения. Следующий шаг — информирование о проблеме сотрудников правоохранительных органов. Полиция поможет зафиксировать факт падения. В случае необходимости сотрудники могут воспользоваться камерами видеонаблюдения.

В ГЖИ отметили, что на основании полученных документов гражданин вправе составить досудебную претензию. Документы передают управляющей компании. Сумма компенсации в первую очередь зависит от средств, потраченных на лечение.

«Если УО проигнорировала претензию или отказала, подавайте иск в районный суд по месту жительства. К иску приложите все документы, собранные на предыдущих этапах», — объяснили в ГЖИ.

