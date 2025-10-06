Снег в октябре: ускорить работы по подготовке дорожной сети поручил губернатор Кузбасса

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил завершить в регионе работу по подготовке дорог к зиме. Об этом глава проинформировал в своем телеграм-канале, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Губернатор написал, что ночью температура воздуха в регионе опускается до минус пяти градусов. В некоторых городских округах выпал первый снег. Илья Середюк считает, что изменение погодных условий означает необходимость оперативно завершить подготовку дорог к зимнему сезону.

По информации губернатора, для уборки снега готово более 1500 единиц спецтехники и более 141 тыс. тонн противогололедных материалов. На содержание дорог зимой заключен 221 договор. В зимний период времени на дорогах будут работать более 2 тыс. водителей и 1,3 тыс. дорожных рабочих.

Губернатор рассказал, что в регионе оценили использование новых современных реагентов. Когда снег растаял, грязи на дорогах было значительно меньше, чем обычно. Глава Середюк отметил, что весной сотрудникам коммунальных служб было проще приводить город в порядок. Современные реагенты применяли только в Кемерово в рамках эксперимента. Теперь средствами воспользуются в Белово.

«После таяния снега, грязи от них значительно меньше, а значит, и убирать ее приходится реже», — написал губернатор.

