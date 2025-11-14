Снегом завалены улицы: как в российском регионе устраняют последствия зимней погоды?

По информации издания, глава округа Андрей Шарнин лично оценил, как расчистили дороги после снегопадов в поселках Мир, Бунгур и селах Куртуково, Сосновка. Он подтвердил, что службы результативно провели необходимые работы.

По мнению главы, на данный момент в Загорске проблемы остаются — эти участки на особом контроле. В ходе объезда Шарнин также проверил котельные: в Сосновке новый котел работает без нареканий, а в Куртукове оборудование скоро заменят. Отдельное поручение было дано по контролю за качеством угля.

Ранее сообщалось, что в Москве и области объявлено о переходе к зимнему режиму погоды.