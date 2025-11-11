В Москве и области объявлено о переходе к зимнему режиму погоды

Московский регион ожидает постепенное, но ощутимое похолодание в ближайшие дни. Согласно прогнозу руководителя центра «Метеo» Александра Шувалова, аномально теплая погода останется в прошлом, уступая место сезонным температурам. Об этом сообщает радио Sputnik.

Объясняя динамику изменений, синоптик указал на серию атмосферных фронтов, которые принесут дожди во вторник, среду и особенно в четверг под влиянием южного циклона. Перелом наступит в пятницу, когда начнется устойчивое понижение температуры, достигая пика к предстоящим выходным. До этого момента дневные показатели составят +5–6 °С, сохраняясь выше климатической нормы.

По его словам, последствием этих метеорологических процессов станет существенное похолодание в конце недели. Именно тогда жители столицы и области впервые в этом сезоне столкнутся с ночными заморозками и мокрым снегом.

Как уточнил Шувалов, наиболее вероятный период для первых заморозков — с 15 по 17 ноября, когда температура в ночные часы устойчиво опустится до слабоотрицательных значений.

Ранее синоптик Ильин заявил, что в столичном регионе ожидают затяжную осень.