Снеговик в бикини и с сигарой: в Балашихе на детской площадке поселился провокационный персонаж

Февраль в Балашихе выдался настолько капризным, что горожане бросились лепить снеговиков, словно соревнуясь в креативности. Дворы и парки заполонили снежные крепости, забавные зверушки и традиционные бабы. Но, как выяснилось, фантазия некоторых скульпторов зашла дальше привычных морковок и ведер, сообщил REGIONS.

В микрорайоне Южный на детской площадке появился снеговик, который явно не вписывается в понятие семейного досуга. Неизвестные художники облачили его в ярко нарисованное бикини с бюстгальтером, дополнили образ броским макияжем и вложили в рот кисточку, стилизованную под сигару.

Фотография быстро разлетелась по телеграм-каналу «В Балашихе|Все новости» и вызвала бурную реакцию. Местные жители разделились на тех, кто усмотрел в этом арт-объекте иронию, и тех, кто счел скульптуру неуместной, особенно рядом с детской площадкой. Одни посмеиваются над эпатажным снежным созданием, другие требуют убрать «вызывающее безобразие», пока его не увидели дети.

«Снеговик — это символ зимы, радости от игр на улице, а это просто возмутительно», — сетуют очевидцы.

