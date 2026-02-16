Грозный вид и доброе сердце: как снежная скульптура кинолога в Балашихе отпугивает недобрых людей
REGIONS: кинолог из Балашихи Шурупова слепила возле дома снежного ротвейлера
Фото: [Медиасток.рф]
В Балашихе появился необычный охранник — снежный ротвейлер, вылепленный с такой реалистичностью, что отпугивает недобросовестных прохожих, сообщил REGIONS.
Скульптура красуется во дворе дома на улице Майкла Лунна, и местные жители уже оценили ее бдительный вид. Автор творения, Наталья Шурупова, и не думала, что ее работа вызовет такой резонанс.
Позитивно настроенные граждане, напротив, с удовольствием останавливаются рядом с четвероногим, чтобы сделать селфи и восхититься мастерством. Говорят, пройти мимо и не погладить снежного пса просто невозможно — настолько живым он выглядит.
Корреспондент REGIONS дозвонился до Натальи и выяснил детали. На создание скульптуры ушло всего около часа. Долго выбирать образ не пришлось: женщина призналась, что ее профессия напрямую связана с собаками, поэтому идея пришла сама собой.
Наталья пообещала, что, как только погода позволит, во дворе появятся новые снежные персонажи. Вполне вероятно, что среди них будет и символ наступившего года.
«Я очень люблю собак, какое-то время работала кинологом. А к искусству отношения не имею. Я самоучка и с детства любила рисовать и лепить собак и лошадей. В детстве много времени проводила на ипподроме, наблюдая за лошадьми», — рассказала создатель снежного пса.
Ранее сообщалось, что оттепель в феврале позволила жителям Подмосковья проявить творческие наклонности:
- Вместо привычных снежных баб городской округ Люберцы заполонили коты, медведи и леди с формами.
- Усатую снежную бабу в платье слепили в одном из дворов Дмитрова.
- В деревни Балашихи выросла сосулька в виде девушки с женственной фигурой.
- В парке Ступина поселился снеговик, который напугал и рассмешил горожан своей разноцветностью.