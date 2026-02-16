Грозный вид и доброе сердце: как снежная скульптура кинолога в Балашихе отпугивает недобрых людей

В Балашихе появился необычный охранник — снежный ротвейлер, вылепленный с такой реалистичностью, что отпугивает недобросовестных прохожих, сообщил REGIONS.

Скульптура красуется во дворе дома на улице Майкла Лунна, и местные жители уже оценили ее бдительный вид. Автор творения, Наталья Шурупова, и не думала, что ее работа вызовет такой резонанс.

Позитивно настроенные граждане, напротив, с удовольствием останавливаются рядом с четвероногим, чтобы сделать селфи и восхититься мастерством. Говорят, пройти мимо и не погладить снежного пса просто невозможно — настолько живым он выглядит.

Корреспондент REGIONS дозвонился до Натальи и выяснил детали. На создание скульптуры ушло всего около часа. Долго выбирать образ не пришлось: женщина призналась, что ее профессия напрямую связана с собаками, поэтому идея пришла сама собой.

Наталья пообещала, что, как только погода позволит, во дворе появятся новые снежные персонажи. Вполне вероятно, что среди них будет и символ наступившего года.

«Я очень люблю собак, какое-то время работала кинологом. А к искусству отношения не имею. Я самоучка и с детства любила рисовать и лепить собак и лошадей. В детстве много времени проводила на ипподроме, наблюдая за лошадьми», — рассказала создатель снежного пса.

