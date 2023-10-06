«Снеговики-добряки»: В Челябинске стартовала благотворительная акция, посвященная учителям

Уполномоченная по защите прав Евгения Майорова рассказала, что 500 детей точно получат подарки в канун новогодних праздников. Но количество детей может стать большим, если в акции будет принимать участие большое количество желающих.

Подарки будут вручены тем детям, которые наиболее в этом нуждаются из-за сложных семейных обстоятельств.

Каждому человеку предложено стать снеговиком или же просто перевести деньги на благотворительный счет. В первом случае снеговику, а после регистрации только так называют участника акции, пришлют название подарка, который выбрал ребенок. Человек может купить его самостоятельно или предложить своим друзьям воплотить мечту конкретного ребенка.

Во втором случае благотворитель просто переводит деньги, а организация покупает подарок одному из детей. После на сайте будет опубликованы товары, которые приобрели из этих денег.

На сайте размещены фото детей и их обращения к участникам акции. Они рассказывают о своих проблемах: кто-то болеет аутизмом, а кто-то имеет врожденные психические отклонения. На каждой анкете есть кнопка, нажав которую можно узнать о желании ребенка: планшет, очки, мультиварка или велосипед розового цвета.