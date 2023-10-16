Снесли детскую площадку и не разрешили провести свет: Горожане жалуются на власти Тюмени

В Тюмени одна из улиц города не вошла в перечень территорий, которые комплексно развивают в рамках городской программы (КРТ), сообщает nashgorod.ru.

Городские власти объясняют, что действуют согласно нормам закона. Возле улицы есть гаражный кооператив, владельцы которого проголосовали против КРТ. Их голосов оказалось больше.

«Нас, жителей многоквартирников, просто столкнули с частниками лбами как в 90-е. Мы уже обращались в приемную президента, но из-за вот этого разногласия получили отказ. Причем те, кто проголосовал против вовсе не живут в этом районе и они не знают обо всех проблемах», — рассказал «Нашему городу» житель одного из домов Олег Сухачев.

Жители просят о помощи, потому что во дворе очень много проблем. Например, есть общественный туалет. Им никто уже давно не пользуется, но он так и располагается на улице. Мухи, черви, неприятные запахи – жители устали от такого объекта во дворе. Особенно переживают за детей, ведь подобная антисанитария – это благоприятная атмосфера для развития инфекций.

Раньше дети могли играть на детской площадке. Люди самостоятельно собирали деньги и строили зону для местных ребят. Горожане обратились с просьбой провести им свет. В итоге город свет не провел, а площадку снес. Сказали, что конструкции установлены без документации и не соответствуют требованиям безопасности. Строить новую власти Тюмени также не собираются, но разрешили людям самостоятельно починить площадку с учетом необходимых требований.

Есть проблемы и внутри домов: крыши текут, в перилах дыры, на стенах образовались трещины.

«В Тюмени активно проводится реновация территорий. Это еще один механизм, который не просто позволяет расселить аварийное жилье без привлечения бюджетных инвестиций, но дает возможность вовлечь в оборот и дать вторую жизнь депрессивным территориям, промышленным зонам города», — считает глава администрации города Тюмени.

Юрист Игорь Шадрин уверен, что жители смогут отстоять свои права, если добьются, чтобы остальные горожане также проголосовали за КРТ. Многоэтажный дом – это жилое помещение, а гаражи – нет, поэтому достаточно, чтобы 50% голосов было от владельцев именно многоэтажных домов.