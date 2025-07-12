Погиб российский ученый, первым испытавший вакцину «Спутник V»

В Приозерском районе Ленинградской области произошла авария, унесшая жизнь российского ученого Константина Захарова, который одним из первых протестировал на себе вакцину «Спутник V». Об этом сообщил портал 47News.

По информации источника, трагедия произошла в пятницу, 11 июля, на трассе «Саперное-Мельниково-Кузнечное». 45-летний глава совета директоров петербургской медицинской исследовательской организации «Эскеллена» погиб в результате столкновения своего Audi Q7 с большегрузом MAN.

По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика, являющийся гражданином Киргизии, не справился с управлением после того, как у машины лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Захарова.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Ранее сообщалось, что сбежавшего с места ДТП в Москве водителя электрокара могут арестовать.