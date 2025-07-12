Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности для иноагентов

Государственная дума РФ на следующей неделе рассмотрит законопроект, ужесточающий ответственность для иностранных агентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Главное нововведение — отмена нормы, согласно которой уголовное дело может быть возбуждено только после двух административных нарушений в течение года. Теперь для начала уголовного преследования достаточно будет одного проступка.

«В настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (ст. 19.34 КоАП РФ)», — отметил Володин.

По словам Володина, на сегодняшний день более 40% лиц, включенных в реестр иностранных агентов, систематически не исполняют законы РФ — не подают обязательную отчетность, не маркируют свои материалы и распространяют запрещенный контент.

Председатель ГД подчеркнул, что за последние два года число таких правонарушений выросло на 40,9%, однако до 2025 года ни один иностранный агент не был привлечен к уголовной ответственности за уклонение от установленных обязанностей.

Володин отметил подчеркнул, что ужесточение мер необходимо для повышения эффективности борьбы с противоправными действиями и справедливого наказания для тех, кто действует в ущерб интересам страны.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ Андрей Свинцов предложил сажать посредников, помогающих иноагентам зарабатывать на рекламе.