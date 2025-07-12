Появились новые детали о ДТП с участием электрокара: сбежавшего водителя могут арестовать

Правоохранительные органы намерены добиваться ареста 23-летнего водителя электрокара, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве и скрылся с места происшествия, сообщил ТАСС.

По информации источника, следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел на Бережковской набережной в пятницу, 11 июля, в вечернее время суток. После наезда водитель электромобиля покинул место ДТП. Известно о пяти пострадавших в результате инцидента, двое из которых — несовершеннолетние. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказали очевидцы, водитель электрокара марки HiPhi Z выехал на перекресток на красный сигнал светофора на большой скорости и въехал в группу пешеходов, переходивших дорогу в соответствие с разрешающим сигналом.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате ДТП с микроавтобусом погибли пять человек.