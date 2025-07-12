Вода прорывает насыпь: в Чите спасатели начали вывозить людей из подтопленных рекой дач

В Чите объявили экстренную эвакуацию дачных кооперативов после резкого подъема уровня воды в одноименной реке. Сообщение опубликовано в телеграм-канале регионального главка МЧС России.

Так, после продолжительных ливней река Чита вышла из берегов, подтопив защитную насыпь в четырех местах. Спасателям пришлось срочно вывозить людей из СНТ «Шишкино-Остров» на лодках — эвакуированы пять человек и три собаки.

В региональном ведомстве уточнили, что на месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работают 32 спасателя, восемь единиц специальной техники, пять плавсредств и три беспилотника для мониторинга обстановки. К укреплению размытых участков берега также привлечена тяжелая техника.

Отмечается, что уровень воды постепенно снижается. Граждан просят соблюдать осторожность и пока не возвращаться в подтопленные зоны.

Ранее гидролог Сергей Демченко назвал резкий спад уровня воды в реке Туре в Тюмени тревожным сигналом.