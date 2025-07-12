Опасно для жизни: этим четырем знакам Зодиака необходимо отказаться от операций в ближайшее время

Не секрет, что планеты и звезды напрямую влияют на жизнь людей. Некоторым знакам Зодиака на неделе с 14 по 20 июля следует отказаться от запланированных операций или любых других хирургических вмешательств, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Элиана Астратова.

По ее словам, это касается Овнов, Раков, Скорпионов и Козерогов.

«Эти знаки могут испытывать влияние напряженных аспектов планет, что увеличивает вероятность осложнений после операционного вмешательства или непредвиденных ситуаций», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Лучшим решением, продолжила астролог, будет перенести плановые процедуры на более благоприятное время, когда влияние неблагоприятных аспектов будет минимальным.

«При выборе наиболее удачного времени для операций или других хирургических вмешательств рекомендуются дни с гармоничными аспектами Луны, чтобы улучшить шансы на быстрое восстановление. Например, дни, когда Луна находится в более спокойных и стабильных знаках, таких как Телец или Дева, будут более подходящими», — заключила Астратова.

Ранее врачи рассказали, что идеальный период для засыпания длится с 22 до 23 часов.