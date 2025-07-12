Шеф-повара Ивлева занесли в базу украинского «Миротворца» из-за Крыма

Известный российский шеф-повар и шоумен Константин Ивлев оказался в базе украинского «Миротворца», выяснило РИА Новости. Уточняется, что в «черный список» Украины его добавили в 2021 году.

В качестве обоснования владельцы сайта назвали «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на территорию Крыма».

Это не первый случай, когда ресур, позиционирующий себя как «центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины», включают в свои списки российских публичных лиц.

В 2016 году «Миротворец» опубликовал персональные данные журналистов, работавших в ДНР и ЛНР. Тогда официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко осудила эти действия, назвав их «прямым призывом к расправе».

В марте 2014 года 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя на референдуме проголосовали за вхождение в состав России. Украина и западные страны считают полуостров «временно оккупированной территорией», тогда как российские власти и сами крымчане настаивают на том, что решение было принято демократическим путем в полном соответствии с международным правом.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».

Ранее сообщалось, что Украина объявила в розыск главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.