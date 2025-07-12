Футболиста Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за просроченного штрафа ГИБДД

Лучший бомбардир России Артем Дзюба оказался в неудобном положении из-за просроченного штрафа ГИБДД, пишет SHOT. По этой причине в отношении нападающего возбудили исполнительное производство.

По данным источника, звезда футбола не оплатил вовремя штраф за неправильную парковку своего автомобиля марки Mercedes-Benz, выписанный еще в апреле 2025 года. Сумма в 4,5 тыс. руб. превратилась в серьезную проблему, когда перешла в ведение Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как пишет SHOT, этот штраф стал лишь верхушкой айсберга. По данным источников, сейчас у нападающего накопилось 12 неоплаченных нарушений ПДД на общую сумму около 20 тыс. руб.

Кроме того, с 2019 года, когда Дзюба приобрел свой Mercedes, камеры и инспекторы ГИБДД зафиксировали целых 396 нарушений, в числе которых — регулярные превышения скорости, езда без ремня безопасности, разговоры по телефону за рулем и другие «дорожные грехи». Общая сумма всех штрафов приближается к 400 тыс. руб.

Ранее SHOT сообщал, что звезда НХЛ Евгений Малкин собрал более 140 дорожных штрафов на своем BMW в России.