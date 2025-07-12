Очередь из тысячи машин растянулась перед въездами на Крымский мост

Утром, в субботу 12 июля, перед Крымским мостом образовалась очередь из тысячи автомобилей. Об этом свидетельствует публикация оперативного телеграм-канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Примечательно, что большое количество транспортных средств скопилось с двух стороны моста — со стороны Керчи и Тамани.

По данным на 10 мск, со стороны Тамани в очереди стояли 434 транспортных средства, со стороны Керчи — 583. Время ожидания достигло двух часов.

В настоящее время по мосту разрешено движение легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Водители грузового транспорта вынуждена использовать альтернативные маршруты — либо через новые регионы России, либо паромную переправу через Керченский пролив.

Очередь перед Крымским мостом может быть связана с традиционным летним наплывов туристов, направляющихся в Крым на отдых, а также в усиленными мерами безопасности. Власти рекомендуют водителям заранее планировать поездку и учитывать возможные задержки.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО отразили удары 33 беспилотников в восьми регионах России.