Еще пять народных троп в рамках программы «Пешком» благоустроили в Подольске

В Подольске продолжается реализация губернаторской программы «Пешком», в рамках которой неудобные грунтовые тропинки, стихийно протоптанные жителями, превращаются в комфортные пешеходные дорожки. На этой неделе завершилось асфальтирование пяти таких участков, сообщила администрация городского округа.

Работы провели в самых востребованных у горожан местах — возле домов 30а и 36 на Юбилейной улице и рядом с домом 8 в Пахринском проезде.

Дорожные службы за две недели уложили 700 кв. м асфальтобетонного покрытия и установили более 600 бордюрных камней. Работы начались еще в середине июня после анализа популярных пешеходных маршрутов.

В этом году в Подольском округе планируют обустроить всего 28 народных троп. Десять из них уже готовы, включая пять последних. В ближайшее время подрядчики заасфальтируют дорожки у дома 12б на Ленинградской улице и возле дома 1 на Октябрьском проспекте.

Программа «Пешком» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым для создания комфортной пешеходной инфраструктуры. Она позволяет учитывать реальные маршруты жителей, которые часто выбирают более короткие пути, несмотря на отсутствие официальных тротуаров.

Ранее сообщалось, что в Подольске с января 2025 года газифицировали порядка 200 домов.