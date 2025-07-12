Жителям Химок рассказали о подвигах Героя СССР Владимира Владимирова

В спортивном комплексе «Новые Химки» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 111-летию со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Федоровича Владимирова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Эта встреча стала частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая знакомит жителей с выдающимися страницами истории страны.

Как рассказала депутат Юлия Ишкова, звание Героя СССР Владимирову было присвоено посмертно 15 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в последующих боях.

«Его рота отразила восемь яростных контратак, освободив деревни Исаковичи и Страдубка», — рассказала Ишкова.

Мероприятие собрало десятки жителей Химок разных возрастов. Как отметила депутат Галина Болотова, на подобных встречах перед горожанами выступают краеведы, историки, представители культуры и члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что в Химках организовали лекцию о Полтавской битве.