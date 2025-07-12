Подольские долголеты бьют рекорды на городошных полях

В знойный летний день на городошных площадках Подольска кипит жизнь — местные участники программы «Активное долголетие» демонстрируют завидную выносливость и мастерство городошного спорта, сообщила пресс-служба городского округа.

Несмотря на официальный график тренировок дважды в неделю, энтузиасты собираются практически ежедневно, доказывая, что возраст — не помеха для спортивных достижений.

72-летний мастер спорта СССР Михаил Голядкин полвека не выпускает из рук городошную биту. Для него это не просто игра, а целая философия, сочетающая быстроту, натиск и глазомер.

Среди новичков и 63-летняя Любовь Северюгина, которая за два года прошла путь от полного незнания правил до выполнения норматива мастера спорта.

«Очень нравится. Это же не только бьешь биту, тут надо и голову включать, и держать себя в руках. Не сразу все получается. Хожу сюда почти каждый день, кроме понедельника, тренируюсь. В соревнованиях участвую», — рассказала подольчанка.

Руководит секцией в Подольске председатель федерации городошного спорта Московской области Павел Дмитриев, который уверен, что среди его подопечных есть будущие чемпионы. В планах у активных подольчан — участие во всероссийских соревнованиях по городкам.

Городки — исконно русская игра с тысячелетней историей, упоминаемая еще в древнерусских летописях. Сегодня эта традиция получает второе дыхание благодаря программам активного долголетия.

Ранее сообщалось, что еще пять народных троп в рамках программы «Пешком» благоустроили в Подольске.