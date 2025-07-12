Кадышева перестала быть в трендах: подростки начали фанатеть от песен Булановой

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова неожиданно обрела вторую творческую молодость — теперь ее песни сводят с ума поколение Z, пишет SHOT.

Под треки «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» рыдают школьники и студенты, а в TikTok распространяются видео, где подростки поют ее хиты.

Из-за взрывной популярности Буланова резко увеличила количество выступлений. В ее графике — концерты в Москве и Санкт-Петербурге, тур по Краснодарскому краю и множество корпоративов.

Как выяснил SHOT, певица предлагает разные варианты организации ее выступлений. Так, 20 минут на сцене стоит 800 тыс. руб., 40 минут — 1 млн руб., 1,5 млн руб. — полноценный часовой концерт.

При этом Буланова не требует звездных условий. В некоторых случаях она готова даже сама купить билеты на поезд или самолет.

В апреле подростки также фанатели от песен в исполнении народной артистки РФ Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо». Особой популярностью в TikTok пользовалась композиция «Плывет веночек». По этой причине толпы 20-летних девушек в кокошниках и сарафанах ходили на концерты певицы.

Ранее газета KP.RU сообщила, что у семьи Надежды Кадышевой насчитали три квартиры в Москве за 300 млн рублей.