Стало известно, из-за какого алкогольного напитка чаще всего появляются отеки

Лето — время вечеринок и отдыха, но любители алкоголя часто сталкиваются с неприятным последствием — отеками. В интервью «Ленте.ру» психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Андрей Тюрин предупредил о том, что некоторые напитки провоцируют задержку жидкости сильнее других.

Главный «виновник» опухшего лица и тела по утрам — пиво. Оно содержит не только этанол, но и большое количество углекислого газа, который усиливает всасывание жидкости. Кроме того, пиво создает повышенную нагрузку на почки, нарушая водно-солевой баланс.

«Состав пива, включая примеси, может негативно влиять на здоровье печени и почек, особенно при чрезмерном употреблении, что также может провоцировать отечность», — сказал Тюрин.

Игристые и сладкие вина тоже входят в топ напитков, вызывающих отеки. Сульфиты и сахара в их составе способствуют обезвоживанию, а затем — резкой задержке жидкости.

Специалист напомнил, что в жару организм и так теряет много воды, а алкоголь усугубляет проблему. Так, он ускоряет выведение жидкости, но затем провоцирует ее накопление в тканях, а также увеличивает риск теплового удара.

Чтобы уменьшить вред от употребления алкоголя следует чередовать их с водой, избегать соленых закусок и принимать контрастный душ.

В случае, если отеки не проходят больше суток, необходимо обратиться к врачу, так как, возможно, алкоголь спровоцировал скрытые проблемы с почками или сердцем.

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