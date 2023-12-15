Снежная баба станет товарным знаком Новосибирска

Новосибирск - город, где зима кажется особенно сказочной. Администрация решила использовать это и в целях развития зимнего туристического сезона в мае 2023 года отправила заявку на признание снежной бабы товарным знаком города, сообщает atas.info .

Новосибирск может превратиться в столицу снежных баб. Запатентованный знак будет использоваться в качестве принта на различной сувенирной продукции. В администрации намерены также придумать слоган.

«Мы активно развиваем зимний туристический бренд нашего города «Новосибирск — Родина снежных баб»», - сообщила вице-мэр Анна Терешкова

Решение о регистрации товарного знака на данный момент не одобрено, но вице-мэр уверена в положительном исходе данного процесса. Снежная баба будет также использована в качестве городской символики.

В городе будет установлена снежная баба, возле которой в период новогодних праздников могут собираться жители и гости Новосибирска. Скульптуру можно будет найти в парке «Арена». Также в мэрии анонсировали шествие снежных баб в первых числах января.

Член Общественного совета Ростуризма Денис Полунчуков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», где в России можно найти зимнюю сказку в период длительных праздничных выходных.