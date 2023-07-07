«Снимайте последние трусы»: жители Югры шокированы новыми тарифами на вывоз мусора

В ХМАО региональный оператор решил сделать перерасчет за услугу вывоза мусора за полтора года, не уведомив жителей, сообщает muksun.fm .

В компании «Югра-Экология» рассказали дозвонившимся жителям, что перерасчет произведен на основании принятия новых нормативов. Горожане возмущены происшедшим. Люди делятся в социальных сетях, какая сумма указана в их платежках. Рекорд побил один из жителей, которому необходимо заплатить 75 000 рублей. У других в квитанции указано 20 000 рублей. И таких сообщений много.

Жители считают подобный перерасчет неаргументированным и неправомерным действием со стороны компании, которая предоставляет услугу.

«Или регоператор как захотел, так и пересчитал? В таком случае почему с 2022, а не с 2000 года? Что за ерунда такая, никаких оповещений населения, ничего. Держите люди добрые, квитанции, снимайте последние трусы! Когда закончится этот бардак?», - пишут возмущенные жители в социальных сетях

Что касается дальнейшей оплаты, то внесены изменения. Собственник жилья должен будет платить за каждого человека, который прописан в квартире или частном доме.