В Москве создадут театр для современной патриотической драмы

К концу ноября в Москве по распоряжению Владимира Путина должен быть основан театр, который будет специализироваться на поддержке современной драматургии патриотического содержания. Соответствующее указание, изложенное в списке поручений по результатам заседания Совета по культуре и искусству, обнародовали на официальном сайте Кремля.

Реализация этого проекта возложена на правительство Москвы при участии Министерства культуры РФ, президентского Совета по культуре и искусству и общероссийского объединения «Союз писателей России».

Также президент поручил провести работы по реставрации культурных памятников в регионах, которые пострадали в результате военных действий и обстрелов со стороны украинской армии.

В дополнение к этому Путин дал указание подготовить предложения о передаче Министерству культуры полномочий по осуществлению государственной политики в области литературы и издательского дела.

Президент также распорядился составить список из 100 лучших российских кинолент для демонстрации в учебных заведениях и для интеграции в школьную программу.

Ранее сообщалось, что Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гребешковой.