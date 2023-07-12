Сносило крыши и рушило теплицы: в Удмуртии рассказали о стихии

В среду, 12 июля, по территории Удмуртии прошел сильный дождь. В некоторых районах град повредил культурные растения и стал помехой для водителей региона. В Гидрометцентре призывают жителей быть осторожными, до конца дня может опять начаться стихия, сообщает udm-info.ru .

В атмосфере встретились два потока воздуха – жаркий и холодный. Это и стало причиной ухудшения погодных условий. Так объясняют в Гидрометцентре региона, отмечая, что до конца июля погода в городах будет прохладной.

12 июля в населенных пунктах Удмуртии падали деревья и сносило крыши. Большой град разрушил теплицы и нанес ущерб растениям. К концу дня ожидается усиление ветра до 20 м/с. Уже завтра прогнозируют улучшение погодных условий. Такие данными делятся в Гидрометцентре.