Сносит шифер и деревья: Жители Ставрополья ждут изменения погодных условий

Порывы ветра 30 метров в секунду сохранятся на Ставрополье до четверга, 28 декабря. Жителей также ожидают осадки: мокрый снег и дождь. Только в пятницу, 29 декабря, ветер стихнет, сообщает newstracker.ru , ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Особенно жители Ставрополя с нетерпением ожидают улучшения погодных условий. Вчера, 26 декабря, ураганный ветер сносил деревья. Большие стволы в разных районах города падали на припаркованные автомобили и на проезжую часть. Люди выкладывали видео и фото в социальных сетях. Улицы заполнены ветками. На одной из улиц Ставрополя с крыши снесло шифер. Жителей заранее предупреждали о штормовом нашествии.

Фото: [ ©Илья Питалев/РИА Новости ]

В последнее время непогода часто вносит коррективы в привычный образ жизни жителей РФ. Так, одна россиянка не смогла добраться на работу из-за сильного снегопада. Преодолеть путь в 10 км было невозможно, но работодатель уволил сотрудницу из-за прогула. Она опротестовала данное решение в суде.

Адвокат Тимур Харди рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», может ли отсутствие на работе из-за сложных погодных условий или проблем с передвижением транспорта считаться уважительной причиной.