«Уважительная причина»: юрист объяснил, почему можно не выходить на работу в снегопад

В случае, когда человек не может доехать к месту работы из-за погодных условий или отсутствия транспорта, увольнять его не имеют права. Об этом рассказал адвокат Тимур Харди.

По его словам, соответствующий прецедент уже рассматривался в Верховном суде. Женщину уволили за прогул, когда из-за сильного снегопада парализовало дорожное движение, и транспорт не ходил.

«Ближайшая станция находится в 10 километрах от деревни, где жила сотрудница. Работодатель уволил женщину за прогул. Но сотрудница с увольнением не согласилась и оспорила его в судебном порядке. Суды двух инстанций признали увольнение законным. Так дело дошло до Верховного суда РФ», — рассказал Харди в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тогда высшая судебная инстанция России постановила, что прогулом следует считать отсутствие на рабочем месте исключительно без уважительных причин, добавил адвокат.

«В данной ситуации причиной неявки на работу явились сильный снегопад и бездорожье. Работодатель не смог доказать, что эти обстоятельства не препятствовали бы работнице появиться на рабочем месте, факт снегопада не отрицал и признал, что сотрудница отправила утром сообщение, в котором предупредила, что на работу она может не выйти по независящим от нее обстоятельствам», — пояснил эксперт.

Собеседник уточнил, что в трудовом законодательстве РФ не уточняется, что именно является уважительной причиной не выходить на работу. Соответственно, и уважительных причин для невыхода может быть много — не только заболевание, по которому работник получает больничный лист.

«Поэтому можно сделать вывод, что плохая погода и отсутствие транспорта вполне могут стать уважительными причинами, чтобы не выходить на работу», — подытожил Харди.

Ранее были названы правила выживания в городе при урагане.