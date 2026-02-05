Испытываете боли во во время полового акта? Вы можете попасть в замкнутый круг

Болезненные ощущения во время полового акта у женщин не являются нормой и часто указывают на некоторые проблемы со здоровьем, заявила в интервью изданию Alto Astral Физиотерапевт Мариана Милаццотто. Специалист выделила две основные причины, которые могут вызывать такой дискомфорт.

Первой причиной является диспареуния — заболевание, характеризующееся болью во время или после сексуального контакта. Интенсивность ощущений может варьироваться от легкого дискомфорта до сильной боли. У некоторых женщин боль возникает только в определенных позах, у других — при каждой попытке проникновения.

Второй распространенной причиной является вагинизм. Это состояние проявляется в виде непроизвольного спазма мышц влагалища, что делает половой акт крайне затруднительным или болезненным. Вагинизм также может осложнять проведение гинекологических осмотров и использование тампонов.

Эксперт предупредила о риске формирования замкнутого круга. Женщины, испытывающие боль во время секса, начинают подсознательно бояться следующего полового акта. Этот страх приводит к повышенному мышечному напряжению, которое, в свою очередь, усиливает боль.

Таким образом, болезненные ощущения подкрепляют страх, создавая порочный круг, разорвать который без помощи специалиста бывает сложно.

