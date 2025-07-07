«Со львом в клетке закрою»: блогер угрожает соседям львом, который проживает в сарае

Собственник льва из Сургута после коллективного обращения от дачников начал оставлять в соцсетях в адрес соседей негативные комментарии, содержащие угрозы, сообщил muksun.fm.

По информации издания, в дачном поселка Сургута проживает блогер. В своем сарае он завел льва. Местные жители обеспокоены подобным соседством. Они обратились с коллективной жалобой в «Русскую Общину» Сургута. Блогер активно показывает своей аудитории жизнь хищника. Многие пользователи обеспокоены, что животное вынуждено жить в замкнутом пространстве. Они призывают профильные службы отреагировать на информацию и переселить льва в какой-либо специализированный заповедник.

«То есть кто-то снял это для хайпа и не обратился в органы??? Где полиция, где службы? Дайте геолокацию — животное нужно спасать», — написала одна из пользовательниц соцсетей.

По данным издания, собственник льва остро реагирует на любые предложения и критику. Он связывается с комментаторами в личных сообщениях или общих чатах. Блогер предупреждает, чтобы они прекратили проявлять активность в вопросе местонахождения его льва. В противном случае он обещает, что комментатору придется пробыть некоторое время в клетке с хищником. Блогер предупреждает, что не шутит и настроен серьезно. Корреспондент Muksun.fm задал несколько вопросов блогеру.

Молодой человек рассказал, что лев проживает в комфортных условиях, а не в заброшенном сарае. Место ограждено забором на территории его частного двора. Хищник, по словам блогера, не проявляет агрессию по отношению к людям.

«На самом деле я законопослушный гражданин Российской Федерации. Для того, чтобы накормить льва, я езжу за 25 кг в другой поселок именно за парным мясом. Иногда закидываю ему пару бройлеров, чтобы разнообразить рацион. В месяц на его содержание я трачу от 150 до 200 тыс. руб. вместе с ветеринарными услугами», — рассказал блогер из Сургута.

Блогер рассказал, что следит за качественным питанием льва. Хищника он воспитывал с самого детства. Четырехдневного котенка-львенка ему подарили в Чечне в 2024 году.

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