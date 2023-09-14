Со счетом 1:3 хоккейная команда «Лада» одержала победу

Челябинский ХК «Трактор» на первом матче на домашнем льду не смог победить команду «Лада», сообщает kursdela.biz .

С самого начала игры ожидать поражения хозяину арены было невозможно. «Трактор» успешно стартовал. Игрок Виталий Кравцов показал свои наилучшие достижения, но практически сразу после начала хоккеист получил травму. После этого момента игрок не смог больше вернуться на ледовую арену.

Команда «Лада» быстро сравняла счет, несмотря на то, что начала отставать с первой секунды игры. Уже в третьем периоде они начали лидировать. К завершению игры ворота остались пустыми, поэтому шайба была запущена в пустые ворота.

Финальный счет – 1:3 в пользу команды «Лада». 14 сентября пройдет матч, в котором примут участие такие команды: «Трактор» и «Динамо». Недавно стало известно, что из состава директоров «Трактора» вышел Анвар Гатиятулин. Отмечается, что он покинул пост по собственной инициативе.

Весной сообщалось, что на заседании Совета директоров челябинского ХК «Трактор» было принято решение уволить тренеров после череды неудачных игр.