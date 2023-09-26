Собак режут, лошадей выгоняют: Активистка Саплина призывает обратить внимание на проблему

В Нижегородской области завели три уголовных дела из-за жесткого обращения с животными. Зоозащитница Лара Саплина отмечает, что происходит намного больше преступлений, но уголовные дела просто не открывают. Даже если сотрудники проводят следственные действия, к ответственности нарушителей не привлекают. В нынешнем году в суд было направлено два дела, сообщает newsnn.ru .

Зоозащитница рассказала, что отправляет данные о жестоком обращении с животными сотрудникам правоохранительных органов, но часто получает отказ в возбуждении уголовного дела. Активист обеспокоена ситуацией. Считает, что необходимо в экстренном порядке предпринимать какие-либо действия.

«Они остаются безнаказанными. Также эти преступники продолжают издеваться над животными. Это все ненаказуемо. Дела заводят, но до конца — не доводят», — рассказывает собеседница NewsNN.

Только за недолгий период произошли события, которые шокировали жителей всей России. Так, в деревне Афанасово владелец фермы перестал кормить лошадь после того, как она не могла больше работать на полях. Животное ежедневно менялось, истощалось. Жители были обеспокоены состоянием кобылы.

Житель Дзержинска переехал, но целенаправленно не забрал с собой собаку. Животное голодало и скулило. Спустя несколько дней ее хозяин вернулся. Чтобы она не мешала соседям, мужчина перерезал псу горло. Животное выжило. Соседи вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Житель Нижнего Новгорода избил на балконе своей квартиры собаку до такой степени, что пес чуть не погиб. Соседи слышали вой животного и пытались что-то предпринять.