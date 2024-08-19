Собака насмерть загрызла маленькую девочку в Кузбассе

В социальных сетях люди рассказали, что в поселке Краснобродском собака насмерть загрызла шестилетнюю девочку, сообщил sibdepo.ru.

В соцсетях люди написали, что ребенок погиб. Подробностей инцидента нет. Предположительно, девочка пошла в гости к подружке, которая живет по соседству. На нее напала собака, которая относится к бойцовским породам. У пса есть хозяева. Собака укусила ребенка в область шеи. Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи. Животное также покусало мать ребенка. Похороны назначены на 20 августа. Подписчики написали, что собаки уже нет в живых.

Однако многие пользователи не поверили информации, так как официального подтверждения не было. Подписчики посчитали, что таким способом кто-то пытается целенаправленно разжечь ненависть к собакам. Одна женщина даже связала пост с выборами, которые пройдут в сентябре в регионе.

Редакция Сибдепо обратилась за официальными комментариями в Следственный комитет Кузбасса. Сотрудники подтвердили гибель шестилетней девочки от нападения собаки. Региональный СК уточняет все подробности трагедии.

Ранее сообщалось, что медведь загрыз жителя калужской деревни рядом с его домом.