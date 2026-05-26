Собака в запертой машине в Балашихе: прохожие организовали «дежурство» до возвращения хозяина — ждали 1,5 часа

В Балашихе неравнодушные прохожие заметили припаркованный автомобиль, внутри которого была заперта собака. Опасаясь за жизнь животного, люди остались ждать владельца, чтобы убедиться, что с питомцем все в порядке. Однако они не предполагали, что ждать придется так долго. Информация об этом инциденте появилась в телеграм-канале «Балашиха Рулит» на платформе MAX, сообщил REGIONS.

Согласно данным соцсетей, случай произошел в Южном микрорайоне. В тот день столбик термометра поднялся до отметки +27 градусов. Даже в комфортабельном внедорожнике нахождение под палящим солнцем могло обернуться для животного настоящей пыткой. Собака внешне не проявляла беспокойства, но очевидцы все равно решили попытаться вызволить ее из заточения как можно быстрее.

Попытки найти хозяина по номеру автомобиля через портал Госуслуг и сообщения о случившемся в местных пабликах не принесли результата. Как рассказала корреспонденту REGIONS автор поста Елизавета, оставалось лишь надеяться, что владелец отошел ненадолго и скоро вернется. По словам девушки, ждать пришлось целых 1,5 часа. При этом самому хозяину повышенное внимание к его собаке крайне не понравилось.

По информации издания, подписчики пабликов еще несколько часов продолжали интересоваться состоянием животного. Они отмечали, что даже при температуре +20 градусов внутри салона автомобиля воздух прогревается значительно сильнее, и собака действительно могла серьезно пострадать.

«Спустя полтора часа, как мы обнаружили собаку в машине, пришел ее владелец и в резкой форме сказал, что ее судьба не наше дело — „она же не умерла“», — рассказала Елизавета REGIONS.

На какой срок допустимо запирать кошку или собаку в автомобиле, в беседе с REGIONS рассказала зоозащитница, председатель правления Межрегиональной общественной организации «Альянс Защитников Животных» Екатерина Шипякова.

По словам эксперта, подобная ситуация в любом случае сопряжена с опасностью. Дело в том, что человеку трудно заранее предугадать, на сколько времени он задержится. А в летний период даже припаркованная в тени машина может сохранять внутри обманчивый комфорт. Поэтому, резюмировала специалист, лучше всего вообще избегать необходимости оставлять питомца в запертом автомобиле.

«Конечно, если речь идет о паре минут, пока хозяин выбежит за газетой, и на улице при этом не очень жарко, то питомца можно оставить в машине, приоткрыв окно, чтобы поступал воздух. Однако и здесь следует быть внимательным: бывает, что по каким-то причинам хозяин задерживается, и за это время запертое в машине животное может погибнуть», — рассказала Екатерина.

