Автобусными маршрутами «Мострансавто», следующими до аэропортов, в 2026 году воспользовались более 4,2 млн раз

Автобусными маршрутами АО «Мострансавто», следующими до аэропортов столичного региона, с начала 2026 года воспользовались более 4,2 млн раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым востребованным маршрутом стал №21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево». С января им воспользовались более 1,1 млн раз. На втором месте маршрут №30 «ст. Домодедово – Аэропорт Домодедово» с показателем более 710 тыс. поездок. Замыкает тройку маршрут №308 «Аэропорт Домодедово – Москва (м. Домодедовская)», им воспользовались более 420 тыс. раз.

Банковскими картами было оплачено более 1,9 млн поездок, социальными — свыше 1,4 млн, транспортными — более 850 тыс.

Из подмосковных городов до аэропортов можно доехать на 16 маршрутах предприятия.

