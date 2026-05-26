Сломала нос и ребро: хирурги собрали пациентку из собственных «деталей»

В Кемерове врачи совместили несовместимое: вместо того чтобы лечить две травмы по отдельности, они превратили сломанное ребро пациентки в материал для ее же нового носа, пишет VSE42.Ru . Уникальную операцию провели в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского. Медики решили сразу две задачи — функциональную и эстетическую — без лишних разрезов и повторных вмешательств.

К местным хирургам обратилась женщина с непростой историей. У нее одновременно имелись посттравматическая деформация носа и повреждение ребра с левой стороны. По отдельности лечить каждую проблему было бы долго и травматично. Но врачи нашли элегантное решение.

Медики провели два вмешательства в одном. Они сначала устранили дефект реберного хряща, а затем использовали этот же фрагмент для ринопластики. То есть сломанное ребро не выбросили, а пустили на восстановление формы носа и носового дыхания.

«Такой подход позволил одномоментно решить функциональные и эстетические задачи, избежав дополнительного забора материала и повторной операции. Пациентка получила естественный результат и восстановила носовое дыхание», — отметил врач-оториноларинголог Данил Зайберт.

Для операции использовали фрагмент собственного сломанного ребра пациентки, который поместили в зону посттравматической деформации носа. В итоге удалось восстановить носовое дыхание и устранить эстетический дефект. Главный плюс метода — не потребовалось проводить повторное вмешательство и дополнительно забирать материалы из других частей тела.

По словам медиков, главное преимущество метода — отказ от забора тканей из других частей тела. Обычно для подобной пластики приходится «донорствовать» хрящ из ушной раковины или других ребер, но здесь природа сама предоставила материал. Женщина избавилась от двух проблем за один хирургический сеанс и уже оценила свободное дыхание и естественный внешний вид.

