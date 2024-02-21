«Собаке – собачья смерть»: Медведев прокомментировал смерть перебежчика Кузьминова

Зампредседателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев выссказался о недавней смерти перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет Ми-8. Свой комментарий зампред опубликовал в своих социальных сетях .

Ранее в СМИ начала появляться информация о том, что в Испании был обнаружен труп российского перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет ВС РФ по наущению украинской разведки. Позже его смерть подтвердили в украинском Минобороны и в испанской полиции.

В своих социальных сетях Медведев выложил отдельное видеообращение, которое посвятил смерти Кузьминова. В данном материале зампредседателя заявил: «Собаке – собачья смерть»

На заданный вопрос о важности того, кто именно убил Кузьминова, Медведев ответил лишь, что «все сказал».