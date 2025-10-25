Собаки насмерть загрызли ребенка в Красноярском крае

Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью несовершеннолетнего от нападения собак в Березовском районе, сообщил ТАСС. Тело ребенка обнаружили в поле люди, которые проезжали мимо на автомобиле. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел 25 октября, когда в поле около СНТ «Теремок» было найдено тело 10-летнего мальчика. При осмотре на теле ребенка обнаружены множественные укусы, в том числе в области головы. Возбуждено дело по статье о халатности, повлекшей смерть.

По предварительной информации, утром в день трагедии подросток вышел из дома, направляясь к пастуху для выпаса скота. Его тело позднее обнаружили случайные прохожие. На место оперативно выехали правоохранители.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», — указано в сообщении ведомства.

