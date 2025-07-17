Собаки с желтым метками в ушах разорвали трех поросят

Пользователи соцсетей активно обсуждают инцидент, который произошел в ночь на 15 июля в Кузбассе: стая собак разорвала трех поросят, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации автора поста, свинарник расположен на территории его частного сектора. В нем проживали трое молоденьких поросят. Стая бродячих псов забралась в загон и набросилась на беззащитных зверей. Мужчина предоставил фото глубоких ран пострадавших поросят. Пользователи активно комментировали инцидент. Некоторые отметили, что автор не показал фото свинарника. Они предположили, что строение построено некачественно, поэтому стая собак смогла легко проникнуть в помещение.

«Сколько еще мы будем страдать от этих собак», — отметил автор поста.

По информации издания, в соцсетях есть фото напавших собак. На нем видно, что в свинарнике ночью было минимум три собаки. Пользователи обратили внимание, что в ушах животных виднеются желтые метки. Это означает, что собаки были выловлены. Специалисты проверили их на развитие заболеваний, сделали необходимые прививки и снова отпустили на улицу. Местные жители отметили, что от бродячих собак страдают люди и другие животные.

Ранее эксперты назвали способы защиты от агрессивных собак: найти опору за спиной и не кричать.