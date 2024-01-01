Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом

Собянин отметил, что в ушедшем году россиянам пришлось встретиться с большим количеством тревоги за судьбу столицы и всей страны целом. Он подчеркнул важность укрепления экономики и обеспечения безопасности как города, так и всего государства. Несмотря на все, Собянин отозвался о прошедшем году, как об успешном.

Он поблагодарил жителей столицы за их мужество и поддержку. Собянин заявил о своей уверенности в том, что наступивший год принесет лишь новые достижения и победы для страны. Градоначальник пожелал жителям здоровья и долголетия, а также, благополучия и достатка, радости от детей и внуков, а также близких и любящих людей рядом.