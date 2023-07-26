Собрать ребенка в школу: сколько родителям предстоит выделить средств из бюджета

В Уфе открыли школьные ярмарки. Корреспондент издания «Mkset» изучал, выгодно ли собирать ребенка в школу на подобных ярмарках, и сколько денег понадобится родителям для подготовки к 1 сентября. Ориентироваться стоит на сумму около 20 тысяч рублей.

Экономист Рустем Шайахметов отметил, что в нынешнем сезоне цены на одежду и канцелярские товары подорожали, сообщает mkset.ru. Информацию подтверждают в «Платформа ОФД». Увеличение цен по сравнению с прошлым годом зафиксировано на уровне 7%. Родителям необходимо выделить из бюджета минимум 13 тысяч рублей. Мамам и папам первоклассников придется рассчитывать на большую сумму. С прошлого года у учащихся остается канцелярия или по размеру подходит одежда, чего не может быть у первоклассников.

После посещения школьных ярмарок корреспондент отметил, что средняя цена рубашки начинается от 1700 рублей, водолазки – 1900, блузки с вышивкой – от 3600 рублей, сарафана – от 2000 до 6000 рублей. Минимальная цена костюма для мальчика (пиджак, брюки и жилетка) – 6000 рублей. Если прибавить канцелярию, то средний чек для родителей из Уфы составит 20 тысяч рублей.

Что касается выбора, то с этим проблем нет. В магазинах предложены различные стильные и практичные модели одежды и обуви, портфели с ортопедической спинкой и разнообразные аксессуары.