Сода в молоке: В Удмуртии Россельхознадзор выявил некачественный продукт

На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Удмуртии в сыром молоке нашли соду, сообщает udm-info.ru .

На удмуртской производственной площадке было выявлено молоко, в котором по предварительной версии инспекторов могла находиться сода. Были взяты пробы, которые направили в лабораторию. Подозрения подтвердились – в молоке нашли примесь соды. Это нарушает законодательство РФ.

Ране Udm-Info сообщало о резком скачке стоимости молока. Об этом свидетельствовали данные еженедельного статистического мониторинга. Начальник отдела статистики цен и финансов Удмуртстата Татьяна Балобанова поставила под сомнение правдоподобность подобных мониторингов. Исследуют молоко разных производителей, - в этом проблема по мнению Балобановой. Говорить о росте цен можно, если каждую неделю сравнивать один и тот же товар (вес, марка, производитель, жирность).